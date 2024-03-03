المغرب التطواني يفوز على مضيفه الشباب السالمي

2024-03-03 / 18:51
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هبة بريس - وكالات

فاز المغرب التطواني على مضيفه الشباب السالمي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم الدورة الـ 22 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل للمغرب التطواني محمد ياسين أبوزرع (د 62)، وياسين لامين (د 81)، فيما وقع للشباب السالمي، صلاح الدين إشاران (د 77).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى المغرب التطواني إلى المركز السابع إلى جانب اتحاد تواركة، برصيد 29 نقطة، فيما ظل الشباب السالمي في المركز الـ15 بـ19 نقطة.

ويتواصل برنامج اليوم من الدورة الـ22، بإجراء مباراة الرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي.

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