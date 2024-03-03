فرنسا.. غرق طفلة في جنوح قارب مهاجرين في بحر المانش

2024-03-03 / 18:47
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هبة بريس - وكالات

غرقت طفلة تبلغ سبع سنوات الأحد في قناة تصب في بحر الشمال قرب بلدية واتن الفرنسية فيما كانت على متن قارب صغير متجه إلى إنكلترا، بعد أربعة أيام من محاولة لعبور المانش قضى فيها شخص وفقد اثنان.

وقالت النيابة العامة في دانكيرك لوكالة فرانس برس إن “الشرطة وضعت عدة أشخاص في الحبس على ذمة التحقيق”، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا بتهمة “القتل غير العمد” و”إلحاق إصابات غير مقصودة” و”تشكيل عصابة إجرامية” و”المساعدة على عمليات دخول وإقامة غير النظامية مع تعريض حياة آخرين للخطر”.

وكان على متن القارب 16 مهاجرًا بينهم عشرة أطفال تراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا، بحسب النيابة العامة.

وقالت مديرية الشرطة الشمالية في بيان إن القارب “لم يكن معدًّا لحمل هذا العدد من الأشخاص”، مشيرة إلى أن القارب جنح على مسافة ثلاثين كيلومترًا تقريبًا من الساحل “بعد فترة وجيزة من صعود الأشخاص إليه”.

وأكّد المصدر نفسه لوكالة فرانس برس أن جميع الركاب سقطوا في المياه، مشيرًا إلى أن الشرطة “توجهت مع فرق الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث” بعدما تلقت بلاغًا من أحد المارّة.

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