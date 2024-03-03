مجلس التعاون الخليجي يشيد بمبادرة الملك الإفريقية الأطلسية

2024-03-03 / 18:22
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هبة بريس -

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بالمبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

وقال البديوي اليوم الاحد بالرياض، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك المغرب – مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس تشيد بمبادرة جلالة الملك الافريقية الأطلسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والدول المطلة على الأطلسي.

وأكد من جهة أخرى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليحي وتطلع دول المجلس الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

يذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، انعقد بحضور السيد ناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج وأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس، وشكل فرصة لتعزيز الأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، واخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن.

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‫3 تعليقات

  1. المبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل

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  3. يجب التركيز على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليحي

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