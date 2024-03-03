“واقعة الصفعة “..حزب الاستقلال يوقف أبطوي وأبرون

2024-03-03 / 18:13
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هبة بريس - الرباط

أعلنت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال عن إيقاف كل من يوسف أبطوي وأشرف أبرون على إثر حادثة “الصفع” أثناء انعقاد أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر للحزب أمس السبت ببوزنيقة .

وجاء في بلاغ اللجنة التحضيرية توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه :”بعد استعراض السلوكات والتصرفات غير المقبولة الصادرة عن الأخوين يوسف أبطوي، وأشرف أبرون خلال أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 02 مارس 2024 ببوزنيقة .”

وأضاف البلاغ :”و بناء على مقتضيات المادتين 200 و 201 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال ، وانطلاقا من صلاحيات مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية، قرر مكتب اللجنة التحضيرية توقيف الأخ يوسف أبطوي والأخ أشرف أبرون من عضوية اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.”

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‫2 تعليقات

  1. يجب ان تحال القضية على القانون. ما هذا المستوي المنخط لممثلي الامة؟ اهولاء هم من نعول عايهم للدفاع عن مصلحة الوطن؟

    رد

  2. يجب ان تحال القضية على القانون. ما هذا المستوي المنخط لممثلي الامة؟ اهولاء هم من نعول عايهم للدفاع عن مصلحة الوطن؟

    رد

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