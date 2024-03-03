المغرب يدين مجزرة “شارع الرشيد”
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدين وتستنكر بشدة، استهداف القوات الإسرائيلية لمدنيين فلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، شمال قطاع غزة، مما خلف مقتل العشرات وإصابة المئات.
وأوضح بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، خلال اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة المغربية، إذ تؤكد رفضها القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإنها تدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذا العمل المشين ومعاقبة المتسببين فيه.
وجدد الوزر التذكير بدعوة الملك رئيس لجنة القدس، الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بدون عوائق وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
نتمنى الهدن من الله تعالى
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين
يجب على جميع العرب الإتحاد معا لتدعيم غزة و أهلها
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن على أبواب شهر رمضان المبارك ولا أحد يحرك ساكنا تجاه إخواننا الفلسطنين وبالاخص الأطفال والنساء والشيوخ ولا زالت الصهاينة الإرهابيين لم يوقفوا إطلاق النار اللهم هذآ منكر .
يجب على الدول العربية الإسلامية التدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ في أقرب وقت ممكن.
المدنيين العزل في قطاع غزة يموتون جوعا وعطش ولن تصل أي مساعدات إنسانية إليهم أين انتم ياعرب أرجوكم تحركوا وبالاخص ونحن على اقتراب شهر رمضان المبارك ..فهذا واجب علينا كعرب مسلمين.
نطالب من اي مسؤول مقاطعة المنتوجات الصهاينة الإرهابيين ومساعدة إخواننا الفلسطنين ونطلب من الله عزوجل النصر عما قريب.