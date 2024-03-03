المغرب يدين مجزرة “شارع الرشيد”

2024-03-03 / 17:30
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هبة بريس

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدين وتستنكر بشدة، استهداف القوات الإسرائيلية لمدنيين فلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، شمال قطاع غزة، مما خلف مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأوضح بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، خلال اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة المغربية، إذ تؤكد رفضها القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإنها تدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذا العمل المشين ومعاقبة المتسببين فيه.

وجدد الوزر التذكير بدعوة الملك رئيس لجنة القدس، الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بدون عوائق وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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