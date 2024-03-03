مجلس التعاون الخليجي يثمن الأوراش الاصلاحية التي انخرط فيها المغرب

2024-03-03 / 16:18
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هبة بريس _ الرباط

أشادت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد بالرياض، بالإصلاحات والأوراش التي باشرها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي،في كلمته الإصلاحات الكبرى التي ينفذها جلالة الملك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي أكد عليها اجتماع الدوحة الأخير.

من جانبه، هنأ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس، المملكة المغربية على الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مؤكدا استعداد دول المجلس لتقديم الدعم اللازم للمغرب والمشاركة في تنفيد الأوراش التي باشرتها المملكة بقيادة جلالة الملك لاحتضان هذه التظاهرة العالمية.

يذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، انعقد اليوم بحضور ناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج وأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس.

وشكل الاجتماع فرصة لتعزيز الأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، واخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن.

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‫5 تعليقات

  2. للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية

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