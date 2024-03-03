“الضربة القاضية” تنهي مواجهة مغربية روسية في قطر

هبة بريس _ رياضة

حسمت الضربة القاضية المواجهة التي جمعت المغربي زكرياء الجماري والروسي علي سالدويف، أمس الجمعة في قطر، لفئة وزن الذبابة، وذلك ضمن دورة “ONE 166” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وتمكن علي سالدويف من الفوز على خصمه المغربي بالضربة القاضية في الجولة الأولى للنزال، الذي جرى في صالة لوسيل الرياضية، وذلك بقواعد رياضة “المواي تاي”.

وحقق علي سالدويف (23 عاما) بذلك انتصاره السابع على التوالي حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

في المقابل، مني زكريا الجماري (34 عاما) بالهزيمة في أول اختبار له بقواعد “المواي تاي” ضمن فئة وزن الذبابة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp