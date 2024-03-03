باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي، التحرك مبكراً للبحث عن بديل لمدافعه المغربي أشرف حكيمي الذي تزداد الشائعات حول قرب رحيله عن “حديقة الأمراء” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مصادر صحفية سابقة، فإن النجم المغربي البالغ من العمر 25 عاماً، قد يرافق صديقه المقرب كيليان مبابي باتجاه ريال مدريدـ، في صفقة يسعى من خلالها النادي الملكي إلى الاستفادة من حكيمي لتعويض خدمات داني كارفاخال الذي تراجع مستواه نسبيًا مع تقدمه في السن وكثرة تعرضه للإصابات.

وقال موقع (jeunesfooteux) إن باريس سان جيرمان سيبدأ ملاحقة الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج، مدافع باير ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 23 عاماً، لتعويض خدمات أشرف حكيمي الموسم المقبل.

ويدرك النادي الفرنسي أن حكيمي لن يبقى في صفوفه طويلاً، الأمر الذي جعله يتحرك مبكراً من أجل التعاقد مع فريمبونج، إلى جانب صفقات أخرى كبيرة يتقدمها فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ورافائيل لياو نجم ميلان.

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