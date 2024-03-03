ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد “باريس 2024”

تمكن البطل المغربي في رياضة ركوب الأمواج (سورف)، رمزي بوخيام، من حجز تذكرة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، خلال مشاركته في دورة الألعاب العالمية «ISA» لركوب الأمواج، والتي تتواصل إلى غاية 3 مارس الجاري في بورتوريكو.

ويعد هذا التأهل هو الثاني على التوالي للبطل المغربي بوخيام إلى الألعاب الأولمبية بعد طوكيو 2020.

واعتبرت الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج، أن هذا التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 «يمثل لحظة تاريخية لرياضة ركوب الأمواج في المغرب».

وبعد أن أشادت بهذا الإنجاز، قالت الجامعة إن تأهل رمزي بوخيام «لا يعكس فقط موهبته الاستثنائية وتضحياته في الرياضة، بل هو أيضا نتيجة تطور رياضة ركوب الأمواج المغربية كرياضة أولمبية».

وأضافت أن هذا التأهل «سيساعد في إلهام جيل جديد من راكبي الأمواج في المملكة».

وعاد رمزي بوخيام، صاحب الـ30 ربيعا، مؤخرا، إلى المشهد العالمي لركوب الأمواج للمنافسة في بطولة العالم لركوب الأمواج – 2024، التي تعرف مشاركة نخبة الأبطال في رياضة ركوب الأمواج في العالم.

وكان بوخيام قد تأهل نهاية موسم 2022 لسلسلة التحدي (CS)، إلا أن الإصابة حرمته مطلع 2023 من المشاركة في بطولة العالم لركوب الأمواج – 2023 (WCT).

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