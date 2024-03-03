ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد “باريس 2024”

ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد “باريس 2024”

2024-03-03 / 12:23
0

تمكن البطل المغربي في رياضة ركوب الأمواج (سورف)، رمزي بوخيام، من حجز تذكرة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، خلال مشاركته في دورة الألعاب العالمية «ISA» لركوب الأمواج، والتي تتواصل إلى غاية 3 مارس الجاري في بورتوريكو.

ويعد هذا التأهل هو الثاني على التوالي للبطل المغربي بوخيام إلى الألعاب الأولمبية بعد طوكيو 2020.

واعتبرت الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج، أن هذا التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 «يمثل لحظة تاريخية لرياضة ركوب الأمواج في المغرب».

وبعد أن أشادت بهذا الإنجاز، قالت الجامعة إن تأهل رمزي بوخيام «لا يعكس فقط موهبته الاستثنائية وتضحياته في الرياضة، بل هو أيضا نتيجة تطور رياضة ركوب الأمواج المغربية كرياضة أولمبية».

وأضافت أن هذا التأهل «سيساعد في إلهام جيل جديد من راكبي الأمواج في المملكة».

وعاد رمزي بوخيام، صاحب الـ30 ربيعا، مؤخرا، إلى المشهد العالمي لركوب الأمواج للمنافسة في بطولة العالم لركوب الأمواج – 2024، التي تعرف مشاركة نخبة الأبطال في رياضة ركوب الأمواج في العالم.

وكان بوخيام قد تأهل نهاية موسم 2022 لسلسلة التحدي (CS)، إلا أن الإصابة حرمته مطلع 2023 من المشاركة في بطولة العالم لركوب الأمواج – 2023 (WCT).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ كرة القدم

مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ…

2024-03-03 / 12:33
Photo of إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

2024-03-03 / 12:21
Photo of باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

2024-03-03 / 12:16
Photo of سابقة.. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب

سابقة.. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب

2024-03-03 / 11:59
Photo of هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

2024-03-03 / 10:44
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

2024-03-02 / 23:19
Photo of نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

2024-03-02 / 22:57
Photo of مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

2024-03-02 / 22:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق