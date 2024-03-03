مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ كرة القدم

منح نادي سياتل ساوندرز الأميركي نجمه السابق لاعب خط الوسط أوزفالدو ألونسو الملقب بـ”أوزي” عقدا ليوم واحد تكريما لمسيرته المذهلة مع الفريق ليصبح بذلك أقصر عقد في تاريخ كرة القدم.

وقال نادي ساوندرز في بيان إن “اللاعب الكوبي سيعود هذا الأسبوع لتوقيع عقد ليوم واحد، لأنّه يجسد روح النادي وهو يمتلك مهارات في الملعب وشخصية قيادية”.

وكتب أدريان هاناور، مالك الأغلبية في ساوندرز -في بيان- “في تاريخ ساوندرز، هناك لاعبون يجسدون روح النادي، ويتسمون بالعزيمة والتصميم والعقلية التي يمثلها فريقنا”.

وأضاف “أوزي هو أحد هؤلاء اللاعبين. لا يسعني إلا أن أرحب بعودته وعائلته إلى سياتل، حتى نتمكن من تكريم مسيرته المذهلة”.

وأمضى ألونسو البالغ من العمر (38 عاما)، 9 سنوات في ساوندرز، قبل أن يغادره عام 2018.

وعاد أوزي إلى سياتل بعد فترتين قصيرتين مع أتلانتا يونايتد ومينيسوتا يونايتد.

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