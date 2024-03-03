إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

هبة بريس _ رياضة

تحدث الإعلامي الرياضي السعودي الشهير وليد الفراج، عن قدوم النجم المصري محمد صلاح إلى “دوري روشن” الموسم المقبل.

وقال الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” إن صلاح سيأتي إلى الدوري السعودي العام المقبل، لكنه استبعد أن تكون وجهته مدينة جدة حيث يتواجد ناديا الاتحاد والأهلي.

وجاء حديث الفراج بعد يوم من إعلان النجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو”، أن صلاح وقع عقود انتقاله إلى الدوري السعودي.

وترددت أنباء أن ناديي الاتحاد والهلال المملوكين لصندوق الاستثمارات العامة، طلبا التعاقد مع صلاح، علما بأن الصندوق يملك أيضا النصر وأهلي جدة.

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