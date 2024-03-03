درك سطات يُفكك وكر عصابة الفراقشية ويحرر عددا من رؤوس المواشي

2024-03-03 / 11:49
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هبة بريس / م منفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عملية نوعية أشرف عليها قائد سرية الدرك الملكي بسطات، أسفرت عن تفكيك عصابة الفراقشية واعتقال شخصين للاشتباه فيهما وتقديمهما على أنظار العدالة.

مصادرنا أكدت أن عناصر أمنية تابعة للمركز الترابي التابعة لسرية سطات تحركت على إثر شكايات لمواطنين تعرضوا لسرقة مواشيهم من قبل مجهول أو مجهولين.

التحقيقات الأولية، قادت المحققين إلى تحديد ضيعتين في ملكية أحد المتهمين اللذين تم توقيفهما، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما يقارب 240 رأسا من الأغنام والماعز وما يفوق 18 رأسا من الأبقار، وأحشاء تعود للمواشي والأغنام مرتبة داخل مبردات بالضيعتين محل التفتيش فضلا عن حجز سيارة نفعية.

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‫5 تعليقات

  5. تحت إشراف قائد السرية؟وكأنه هو من يدير البحث ويتقفى الآثار.لولا الدركيين المحنكين وقائد المركز لما توصلوا للمجرمين.الكعكة يأكل منها الكبار فقط….

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