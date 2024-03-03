هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

عبدالسلام بلغربي

انتصر فريق الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم النسوية على ضيفه أمل وزان بنتيجة هدفين نظيفين , ليطمئن الفريق بنسبة كبيرة على بقائه في القسم الاحترافي.

مقابلة اليوم شهدت حضور رئيس مجلس جماعة الناظور والذي قدم كلمة تحفيزية للاعبات، والذي وعد بالمساهمة في تنقل الهلال الرياضي الناظوري القادم خارج المدينة

وقام اصحاب احد المطاعم بتقديم وجبة غذاء بعد نهاية اللقاء لكل مكونات النادي.

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