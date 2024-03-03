حزب “الاستقلال” يصادق على تنظيم مؤتمر الـ 18 نهاية أبريل المقبل

2024-03-03 / 10:37
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هبة بريس _ الرباط

حدد المجلس الوطني لحزب “الإستقلال”، أمس السبت تاريخ تنظيم المؤتمر العام الثامن عشر للحزب وذلك أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل ببوزنيقة.

كما انتخب المجلس الوطني، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، حيث تم انتخاب عبد الجبار الرشيدي، رئيسا للجنة، ومنصور البركي نائبا له، ونعمية بنيحيى مقررة عامة للجنة، ومصطفى تاج نائبا للمقررة العامة.

وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، يوم السبت ببوزنيقة، أن المؤتمر الثامن عشر المزمع تنظيمه شهر أبريل المقبل، يراد منه أن يشكل مؤتمرا جامعا، ومحطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب.

وأوضح بركة في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، أنه بعد التحديات والإكراهات المتعددة التي واجهها الحزب، يروم المؤتمر القادم أن يعطي نفسا جديدا ويشكل انطلاقة جديدة لحزب “الميزان” من أجل تحقيق “الريادة المنشودة في المشهد السياسي الحزبي”.

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