موجة البرد الشديدة تتسبب في مق_تل 15 شخصا بأفغانستان
هبة بريس _ وكالات
أدت موجة البرد الشديدة والتساقط الغزير للثلوج إلى مقتل 15 شخصا في أفغانستان، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وذكر تقرير لقناة (طلوع نيوز) الخاصة، أمس السبت، أن “تساقط الثلوج بغزارة فى بعض ولايات البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أفضى إلى مصرع 15 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين”.
وأضاف المصدر ذاته أن الإحصاءات الواردة من ولايتي بلخ وفارياب كشفت عن نفوق قرابة 10 آلاف رأس من الماشية بسبب تساقط الثلوج في الآونة الأخيرة.
وتشهد أجزاء عدة من أفغانستان تساقطات مطرية وثلجية منذ يوم الأحد الماضي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
تجريب النمادج الاجتماعية والاقتصادية شيء جميل.ولكن ان هناك مضرة لاي شعب يجب تفاديها خلال التجربة لكي لاينشء رجال اونساء معطوبون ابتداءا من طفولتهم.افغانستان شعب متروك لمصيره المهدد بالبرد وننتظر منه الخروج من براتين الهشاشة.
افغانستان بلد يعرف البرد وقساوة المناخ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..