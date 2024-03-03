موجة البرد الشديدة تتسبب في مق_تل 15 شخصا بأفغانستان

هبة بريس _ وكالات

أدت موجة البرد الشديدة والتساقط الغزير للثلوج إلى مقتل 15 شخصا في أفغانستان، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكر تقرير لقناة (طلوع نيوز) الخاصة، أمس السبت، أن “تساقط الثلوج بغزارة فى بعض ولايات البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أفضى إلى مصرع 15 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الإحصاءات الواردة من ولايتي بلخ وفارياب كشفت عن نفوق قرابة 10 آلاف رأس من الماشية بسبب تساقط الثلوج في الآونة الأخيرة.

وتشهد أجزاء عدة من أفغانستان تساقطات مطرية وثلجية منذ يوم الأحد الماضي.

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