ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

سجل النجمان؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، أربعة أهداف بالتناصف، خلال انتصار فريقهما إنتر ميامي الكاسح على أورلاندو بخماسية نظيفة، الأحد.

وضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سجل ميسي هدفين، فيما سجل سواريز مثلهما وصنع ثالثا.

واستعاد النجمان المخضرمان ذكرياتهما التاريخية في برشلونة، ووصلا إلى المساهمة التهديفية التاسعة لهما في أول ثلاث مباريات في الموسم الجديد.

وانضم سواريز مؤخرا إلى إنتر ميامي، ليلتحق بميسي وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتش، وهما من أعمدة الفريق التاريخي لبرشلونة الذي حاز كل البطولات قبل سنوات.

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