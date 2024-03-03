كندا.. إلغاء فعالية كان مقررا أن يشارك بها ترودو وميلوني “لأسباب أمنية”

هبة بريس _ وكالات

ألغيت فعالية في تورونتو، السبت، كان مقررا أن يشارك بها رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، “لأسباب أمنية”، حسبما أعلن مكتب ترودو، في وقت نُظّم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في موقع قريب.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام كندية، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام متحف الفنون الجميلة في أونتاريو، في وسط المدينة، حيث كانت الفعالية مقررة.

وقالت مسؤولة في مكتب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس إن “الفعالية ألغيت لأسباب أمنية”، من دون أن تخوض في تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا ناقشا خلاله قضايا عدة، بما في ذلك “الأزمة الصعبة جدا في الشرق الأوسط”، وفقا لميلوني.

واستنادا إلى قناة “سي بي سي” العامة، مُنِع دخول بعض الضيوف إلى الفعالية من جانب متظاهرين معارضين لطريقة تعاطي كندا مع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وشارك في الاحتجاج ما بين 200 و300 متظاهر، حسب القناة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل انتشارا أمنيا كبيرا قرب المتحف.

وتزور ميلوني كندا في إطار دور إيطاليا كرئيسة لمجموعة السبع لعام 2024 بعد زيارة لواشنطن، الجمعة.

وذكر بيان، السبت، أن كندا وإيطاليا اتفقتا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

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