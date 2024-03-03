طقس الأحد.. أجواء ممطرة مصحوبة بتساقطات ثلجية

2024-03-03 / 08:58
7
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، وذلك بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة لها، والريف، الهضاب الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب أن تكون الأجواء ممطرة بمناطق الغرب، والشاوية، ودكالة، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والأطلس المتوسط، إلى جانب تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، مع تساقطات ثلجية خفيفة بالريف.

وسيلاحظ، أيضا، نزول أمطار أخرى ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة، اللوكوس و عبدة، مع بعض الأمطار الخفيفة محليا بالشمال- الغربي لأقاليمنا الجنوبية.

وسي سجل تناثر للغبار بالمناطق الصحراوية وشرق البلاد، وهبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بكل من السواحل الوسطى، الجنوب، الساحل المتوسطي و المناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين (ناقص 2) و3 درجات و درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بمناطق سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 04 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وسيصبح تدريجيا قويا إلى جد قوي الهيجان، خلال الصباح، ما بين الدار البيضاء و سيدي إيفني، وسيكون قوي الهيجان بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس التعاون الخليجي يشيد بمبادرة الملك الإفريقية الأطلسية

مجلس التعاون الخليجي يشيد بمبادرة الملك الإفريقية الأطلسية

2024-03-03 / 18:22
Photo of “واقعة الصفعة “..حزب الاستقلال يوقف أبطوي وأبرون

“واقعة الصفعة “..حزب الاستقلال يوقف أبطوي وأبرون

2024-03-03 / 18:13
Photo of دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد مواقفها المؤيدة لمغربية الصحراء

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد مواقفها المؤيدة لمغربية الصحراء

2024-03-03 / 15:24
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-03-03 / 15:14
Photo of مكناس.. إنطلاق المعرض الدولي للخشب في دورته الخامسة .

مكناس.. إنطلاق المعرض الدولي للخشب في دورته الخامسة .

2024-03-03 / 15:06
Photo of الناظور .. حجز بندقيتين وساعات فاخرة بميناء بني أنصار

الناظور .. حجز بندقيتين وساعات فاخرة بميناء بني أنصار

2024-03-03 / 14:43
Photo of إدارة السجن المحلي بعين السبع تضع شكاية ضد والد سجين متوفى

إدارة السجن المحلي بعين السبع تضع شكاية ضد والد…

2024-03-03 / 14:04
Photo of برج الساعة بالدار البيضاء.. منارة شامخة وفريدة

برج الساعة بالدار البيضاء.. منارة شامخة وفريدة

2024-03-03 / 13:31
Photo of درك سطات يُفكك وكر عصابة الفراقشية ويحرر عددا من رؤوس المواشي

درك سطات يُفكك وكر عصابة الفراقشية ويحرر عددا من…

2024-03-03 / 11:49
Photo of بنخضرة تنوه باهتمام أخنوش بقضايا المرأة ودوره في إخراج 19منظمة موازية بحزب “الأحرار”

بنخضرة تنوه باهتمام أخنوش بقضايا المرأة ودوره في إخراج…

2024-03-02 / 23:17

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق