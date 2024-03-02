في إشارة للبيجيدي: بايتاس هناك حزب ملأ الدنيا بـ “العنف اللفظي” الذي لا يقبله الفعل السياسي النبيل

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تعليق واحد
احسن بكثير من السرقة و استغفال المواطنين و الكذب عليهم بواضحة النهار وبقتلهم البطيء بالمجاعة.من النهار جيتو حتى الشتاء انقطعت