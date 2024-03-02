نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

تمكن نادي نهضة الزمامرة، من الانتصار على نظيره حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة 22 من البطولة الاحترافية، على أرضية ملعب الشهيد أحمد شكري بالزمامرة.

وسجل لممثل دكالة المهاجم محمد حبالي في مناسبتين، الأولى من نقطة الجزاء في حدود الدقيقة 10، ليعود بعدها لهز الشباك عند الدقيقة 49، في حين سجل الهدف الثالث زكرياء بحرو بالدقيقة 88.

وبهذه النتيجة رفع نهضة الزمامرة رصيده للنقطة 25 مرتقيا إلى الصف 10، فيما تراجعت الحسنية إلى المركز 11 برصيد 23 نقطة.

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