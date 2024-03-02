تصفية حسابات..المافيا الإيطالية تنهي حياة شاب مغربي بالرصاص

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه صبيحة اليوم بعد تلقيه عدة أعيرة نارية وسط بلدة “كزارانو” بمدينة ليشي جنوب إيطاليا .

ووفق مصادر هبة بريس فالضحية المغربي يدعى قيد حياته” أ – أ ” يبلغ من السن 33 عامًا ، حيث تلقى ثلاث رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، أردته قتيلا .

ذات المصدر أضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى تصفية حسابات بين تجار المخدرات ، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في ظرف وجيز ألقت القبض على المشتبه فيه الذي نفد العملية .

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