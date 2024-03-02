تصفية حسابات..المافيا الإيطالية تنهي حياة شاب مغربي بالرصاص
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
لقي مهاجر مغربي مصرعه صبيحة اليوم بعد تلقيه عدة أعيرة نارية وسط بلدة “كزارانو” بمدينة ليشي جنوب إيطاليا .
ووفق مصادر هبة بريس فالضحية المغربي يدعى قيد حياته” أ – أ ” يبلغ من السن 33 عامًا ، حيث تلقى ثلاث رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، أردته قتيلا .
ذات المصدر أضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى تصفية حسابات بين تجار المخدرات ، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في ظرف وجيز ألقت القبض على المشتبه فيه الذي نفد العملية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمه واغفر له
المافيا الإيطالية صعيبة ما معاهش الضحك