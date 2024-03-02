تصفية حسابات..المافيا الإيطالية تنهي حياة شاب مغربي بالرصاص

2024-03-02 / 23:05
3

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه صبيحة اليوم بعد تلقيه عدة أعيرة نارية وسط بلدة “كزارانو” بمدينة ليشي جنوب إيطاليا .
ووفق مصادر هبة بريس فالضحية المغربي يدعى قيد حياته” أ – أ ” يبلغ من السن 33 عامًا ، حيث تلقى ثلاث رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، أردته قتيلا .

ذات المصدر أضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى تصفية حسابات بين تجار المخدرات ، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في ظرف وجيز ألقت القبض على المشتبه فيه الذي نفد العملية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of القنصلية العامة بمدريد تنظم يوما خاصا للإستلام والإستشارات الإدارية

القنصلية العامة بمدريد تنظم يوما خاصا للإستلام والإستشارات الإدارية

2024-03-02 / 20:42
Photo of بعد تسهيل إجراءات التأشيرة.. كندا تمنح 25 ألف مغربي تصريح الدخول لأراضيها

بعد تسهيل إجراءات التأشيرة.. كندا تمنح 25 ألف مغربي…

2024-03-02 / 10:59
Photo of السجن مدى الحياة لبارون مخدرات مغربي في هولندا

السجن مدى الحياة لبارون مخدرات مغربي في هولندا

2024-02-27 / 20:54
Photo of بلدية “ليريدا” تمنع الإنفصاليين من عقد لقاء داخل مقرها المركزي

بلدية “ليريدا” تمنع الإنفصاليين من عقد لقاء داخل مقرها…

2024-02-27 / 16:46
Photo of برشلونة: “أوزين” يقود وفدا مهما للإنفتاح على مغاربة العالم

برشلونة: “أوزين” يقود وفدا مهما للإنفتاح على مغاربة العالم

2024-02-26 / 16:44
Photo of إشكاليات مدونة الأسرة محور لقاء يجمع محامي مغاربة العالم بمدريد

إشكاليات مدونة الأسرة محور لقاء يجمع محامي مغاربة العالم…

2024-02-25 / 20:47
Photo of كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام…

2024-02-23 / 17:15
Photo of الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية ” فردوس “

الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية…

2024-02-22 / 22:10
Photo of فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

2024-02-21 / 14:30
Photo of وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة واحدة

وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة…

2024-02-14 / 15:13

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق