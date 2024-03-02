اسئنافية طنجة تبرئ رئيس جماعة اجزناية السابق من تهمة “التجزيء السري “

2024-03-02 / 22:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة،قرارا يقضي بعدم مؤاخدة الرئيس السابق لجماعة كزناية، أحمد الإدريسي، من أجل المنسوب إليه، والتصريح ببراءته من تهمة “التجزيء السري “.

وكان الادريسي قد أدين ابتدائيا بالسجن 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم.وذلك بعدما تمت متابعته من أجل المشاركة في التزوير والتجزيئ السري وهي التهم التي أسقطتها المحكمة.

كما قضت المحكمة، ببراءة المتهم “ج.ب” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حقه، فيما تم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم “سليمان.ب” من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا و”يونس.ع” من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما تقرر خفض عقوبة “أحمد.ر” من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

وتم الحكم الصادر في حق “الادريسي” و”جمال.ب” فيما يتعلق بأداء تعويضات مدنية، وبالغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.

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‫3 تعليقات

  2. ذلك بعدما تمت متابعته من أجل المشاركة في التزوير والتجزيئ السري وهي التهم التي أسقطتها المحكمة

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