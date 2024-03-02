الحسيمة..انقاذ طفل سقط في بئر عميق

2024-03-02 / 22:22
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هبة بريس - متابعة

تدخلت مصالح الوقاية المدنية بالحسيمة، أمس الجمعة، لإنقاذ طفل من موت محقق، بعد سقوطه في قعر بئر مهجور بجماعة لوطا القروية نواحي الحسيمة .

وقالت مصادر مخلية، إن الطفل البالغ من العمر 12 سنة، سقط في بئر عمقها 13 مترا حيث تم أنفاسه من طرف عناصر الوقاية المدنية التي نقلته إلى مستشفى الحسيمة لتلقي العلاجات اللازمة .

وأصيب الطفل بجروح متفاوتة جراء سقوطه المفاجئ بالبئر ، في وقت تعكف فيه السلطات على طمر عدد من الآبار والثقوب المائية خاصة بعد واقعة وفاة الطفل ريان التي هزت المغرب والعالم .

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‫3 تعليقات

  2. الحمدلله في سلامته والشفاء العاجل انشاالله وكل الشكر والتقدير لكل من ساعده في انقاده

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  3. لابد من عقوبة هؤلاء الاشخاص الدين يتركون البئر هكدا مفتوح او بلا باب مغلق او شيء يغطيه حتى لايسبب في كارتة متل هاته

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