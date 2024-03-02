شيشاوة : البحث عن المعادن النفيسة يهلك شخصين تحت الأنقاض

2024-03-02 / 22:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصين مصرعهما مؤخرا، جراء انهيار نفق لاستخراج المعادن بجماعة للا عزيزة التابعة لدائرة إمنتانوت بإقليم شيشاوة.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد تم العثور على الهالكين جثتين هامدتين تحت الأتربة جراء انهيار النفق، حيث لم يتم انتشالهما من المغارة إلا بعد ساعات، نظرا لصعوبة الأمر.

وأوردت ذات المصادر أن الهالك الأول خمسيني يقطن بدوار “فنسو” بجماعة أيت حدو يوسف، بينما ينحدر الثاني من دوار “تاكنيت” بجماعة للاعزيزة، وهو في الثلاثينيات من العمر.

واستنفرت هذه الواقعة السلطات المحلية بالمنطقة وعناصر الدرك الملكي بإمنتانوت، التي حلت بعين المكان فور علمها بالواقعة، حيث قامت بمعاينة جثتي الهالكين بعد استخراجها من المغارة، ومن تم جرى توجيهها نحو مستودع الأموات.

وموازاة مع ذلك، تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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