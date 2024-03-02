بايتاس: هناك حزب يملأ الساحة السياسية بالضجيج والعنف اللفظي

هبة بريس - الرباط

شدد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الفعل السياسي التقليدي الكلاسيكي بات مطبوعا بمنسوب كبير من العنف اللفظي.

وأفاد بايتاس اليوم السبت، في كلمة له خلال أشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، بأن “هناك حزب سياسي يملأ الدنيا ضجيجا وتلويثا، ومصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي الطبيعي والعادي والنبيل”، في إشارة إلى الخطاب السياسي الذي ينهجه حزب العدالة والتنمية.

وأكد الوزير والقيادي التجمعي، أن هناك خللا عميقا في الإيديولوجيات التي تدافع عنها بعض الأحزاب السياسية”، مضيفا “عندما ندافع عن إيديولوجيا معينة ندافع عنها قولا وفعلا وتطبيقا وممارسة، لكن لا ندافع عنها بناء على تموقعنا سواء في السلطة أو في المعارضة”.

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