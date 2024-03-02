بايتاس: هناك حزب يملأ الساحة السياسية بالضجيج والعنف اللفظي
هبة بريس - الرباط
شدد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الفعل السياسي التقليدي الكلاسيكي بات مطبوعا بمنسوب كبير من العنف اللفظي.
وأفاد بايتاس اليوم السبت، في كلمة له خلال أشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، بأن “هناك حزب سياسي يملأ الدنيا ضجيجا وتلويثا، ومصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي الطبيعي والعادي والنبيل”، في إشارة إلى الخطاب السياسي الذي ينهجه حزب العدالة والتنمية.
وأكد الوزير والقيادي التجمعي، أن هناك خللا عميقا في الإيديولوجيات التي تدافع عنها بعض الأحزاب السياسية”، مضيفا “عندما ندافع عن إيديولوجيا معينة ندافع عنها قولا وفعلا وتطبيقا وممارسة، لكن لا ندافع عنها بناء على تموقعنا سواء في السلطة أو في المعارضة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
بالفعل هناك حزب يملأ الساحة السياسية بالضجيج والعنف اللفظي
سي مصطفى بايتاس تبارك الله عليه
الفعل السياسي التقليدي الكلاسيكي بات مطبوعا بمنسوب كبير من العنف اللفظي
مصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي الطبيعي والعادي والنبيل
هناك خللا عميقا في الإيديولوجيات التي تدافع عنها بعض الأحزاب السياسية
بايتاس يوجه رسالة قوية الى حزب معين…
هناك أحزاب ليس لها أي دور او تفاعل داخل المشهد السياسي والحكومي..
الأحزاب السياسية مطالبة بالعمل والحديقة بعيدا عن الخلافات بينهم ..
اصبت ايها الناطق الرسمي باسم الحكومة فاديولوجيتكم تدافع عند انخفاض الاسعار في جميع الميادين تدافع عن عد الزيادة في الاجور تدافع عن عدم فصل السلطة عن المال تدافع عن عدم تضارب المصالح.
وزير في الحكومة وصاحب شركات كبرى كيبيع ويشري مع راسو ويفصل القوانين والقوانين التنضيمية على هواه
هدا ما تدافعون عنه للاسف
والله معه حق في هكدا كلام رغم اختلافي معه في كثير من الكلام