الجيش يحقق فوزا قاتلا على اتحاد طنجة ويواصل الانفراد بالصدارة

تغلب فريق الجيش الملكي، على مضيفه اتحاد طنجة، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بين الطرفين يومه السبت، برسم الجولة الـ22 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وافتتح الفريق العسكري التسجيل، في حدود الدقيقة الـ53’، عن طريق البوتسواني توميسانغ أوريبوني.

وعدل اتحاد طنجة النتيجة في حدود الدقيقة الـ81’، بهدف من توقيع يوسف شينا.

وفي الوقت البدل الضائع (د90+9′)، تحصل الفريق العسكري على ركلة جزاء، نجح ربيع حريمات في ترجمتها إلى هدف، مانحا بذلك الثلاث نقاط لكتيبة نصر الدين نابي.

وبهذا الفوز، عزز الجيش الملكي صدارته بـ49 نقطة، بينما يقبع اتحاد طنجة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

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