القنصلية العامة بمدريد تنظم يوما خاصا للإستلام والإستشارات الإدارية

2024-03-02 / 20:42
0

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار مبادراتها المتواصلة وتفعيل سياسة تقريب الخدمات من مغاربة العالم، نظمت القنصلية العامة للمملكة بالعاصمة مدريد يومه السبت مبادرة” اليوم المفتوح” لفائدة أبناء الجالية المغربية القاطنين تحت نفوذها القنصلي لغرض تسليم جوازات السفر والبطائق الوطنية إلى غير ذلك من الخدمات الإدارية والإستشارات.

وافتتحت القنصلية العامة أبوابها على الساعة العاشرة صباحا، حيث حج عدد من المغاربة للإستفاذة من تلك الخدمات التي تراعي خصوصيات الطبقة العاملة باعتبار يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي يسهل على المهاجرين المغاربة قضاء مآربهم دون بعض العراقيل التي تواجههم مع أرباب العمل، سيما أولائك الذين يشتغلون في الأوراش أو المصانع.
“هبة بريس” بدورها كانت في الموعد لمواكبة الخدمات عن قرب ونقل إرتسامات المواطنين من عين المكان، إذ سجلت إرتياحا كبيرا في صفوف أبناء الجالية المغربية بهذه المبادرة التي وصفت ب”الطيبة”، وجند لها طاقم مهم من الموظفين ورؤساء الأقسام تجاوز 80 في المائة من المنظومة الإجمالية الإعتيادية.
وفي تصريح خص به القنصل العام “كمال أريفي” موقع “هبة بريس” أكد خلاله أن هذه المبادرة تدخل في صميم التعليمات الملكية السامية وتوجهات وزارة الخارجية لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية وتمكينهم من قضاء حوائجهم في ظروف جيدة، كما أضاف القنصل العام في تصريحه أن نجاح مثل هذه المبادرات يرتبط بتضافر الجهود من طرف الجميع قصد تحقيق آلية فعالة للأهداف المنشودة وعلى رأسها تجويد الخدمات وملاءمتها لتطلعات أفراد الجالية المغربية بشكل عام.

وعرفت ذات القنصلية خلال الستة أشهر الماضية عدة أنشطة ميدانية تستهدف المغاربة في المنطقة نذكر على سبيل المثل لا الحصر الأبواب المفتوحة وقنصليات متنقلة إضافة إلى لقاءات أخرى مع النسيج الجمعوي إستمع خلالها رئيس المركز إلى بعض المشاكل التي يواجهها رعايا صاحب الجلالة في ديار المهجر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تسهيل إجراءات التأشيرة.. كندا تمنح 25 ألف مغربي تصريح الدخول لأراضيها

بعد تسهيل إجراءات التأشيرة.. كندا تمنح 25 ألف مغربي…

2024-03-02 / 10:59
Photo of السجن مدى الحياة لبارون مخدرات مغربي في هولندا

السجن مدى الحياة لبارون مخدرات مغربي في هولندا

2024-02-27 / 20:54
Photo of بلدية “ليريدا” تمنع الإنفصاليين من عقد لقاء داخل مقرها المركزي

بلدية “ليريدا” تمنع الإنفصاليين من عقد لقاء داخل مقرها…

2024-02-27 / 16:46
Photo of برشلونة: “أوزين” يقود وفدا مهما للإنفتاح على مغاربة العالم

برشلونة: “أوزين” يقود وفدا مهما للإنفتاح على مغاربة العالم

2024-02-26 / 16:44
Photo of إشكاليات مدونة الأسرة محور لقاء يجمع محامي مغاربة العالم بمدريد

إشكاليات مدونة الأسرة محور لقاء يجمع محامي مغاربة العالم…

2024-02-25 / 20:47
Photo of كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

كندا ..القضاء بمونتريال يصدر حكم إدانة في حق “هشام…

2024-02-23 / 17:15
Photo of الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية ” فردوس “

الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية…

2024-02-22 / 22:10
Photo of فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

2024-02-21 / 14:30
Photo of وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة واحدة

وزارة بوريطة: إجلاء 289 مغربيا من غزة وتسجيل إصابة…

2024-02-14 / 15:13
Photo of سفارة المغرب لدى “الفاتيكان” تقيم حفلا لتكريم الكاردينال بيترو بارولين

سفارة المغرب لدى “الفاتيكان” تقيم حفلا لتكريم الكاردينال بيترو…

2024-02-10 / 10:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق