الوداد يودع دوري الأبطال رغم فوزه على ميموزا

ودع فريق الوداد الرياضي، منافسات دوري أبطال أفريقيا، رغم انتصاره على أسيك ميموزا الإيفواري، بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت الطرفين يومه السبت، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، منتصر لحتيمي، في حدود الدقيقة الـ18′ من المباراة الذي احتضنها ملعب مراكش الكبير، ليودع الوداد المسابقة بعد انتصار سيمبا التنزاني على جوانينغ غالاكسي البوتسواني (6-0).

ويحتل أسيك ميموزا صدارة المجموعة الثانية بـ11 نقطة، متبوعا بسيمبا في الوصافة بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوداد الرياضي، بينما يتذيل جوانينغ غالاكسي الترتيب بـ4 نقاط.

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