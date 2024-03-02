DOHA, QATAR - FEBRUARY 22: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - "IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranian President Ebrahim Raisi (front 2nd R), President of Algeria Abdelmadjid Tebboune (front 3rd L), Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (C) and President of Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (front L) pose for a family photo during the 6th Gas Exporting Countries Forum (GECF) in Doha, Qatar on February 22, 2022. (Photo by Iranian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

“منتدى الغاز “..غياب لأغلب رؤساء الدول المصدرة يزيد من عزلة الجزائر

2024-03-02 / 20:33
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هبة بريس - الرباط

أختتمت اليوم السبت أعمال الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، وسط غياب لافت لأغلب رؤساء الدول الكبرى المصدرة للغاز بينهم روسيا ونيجيريا، الأمر الذي يؤشر على عزلة دولية تعيشها الدبلوماسية الجزائرية .

وغاب عن منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس فنزويلا نيكولا مادورو ورئيس أذربيجان الهام علييف ورئيس الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي ورئيس كل من انغولا وغينيا الاستوائية .

ومن الحضور العربي شارك ثلاثة رؤساء فقط ويتعلق الأمر بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والتونسي قيس السعيد، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

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‫3 تعليقات

  1. مبروك الأشقاء الموريتانيين انضمام بلدهم كعضو في نادي البلدان المصدرة للغاز ، في حين يبقى المروك ينتضر و يطبل للانبوب النيجيري الوهمي. ربي يعطي على حساب لقلوب .

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  2. المشكل ليس إمتلاك الغاز لكن المهم هو حسن إستغلاله فدولة الجزائر رغم تصدرها الدول في إمتلاك الغاز فهي دولة فاشلة.

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