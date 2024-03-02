الوداد البيضاوي يفشل في تجاوز دور مجموعات دوري الأبطال

2024-03-02 / 19:36
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هبة بريس - الرياضة

أخفق فريق الوداد الرياضي مساء اليوم السبت في تجاوز دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، رغم فوزه على فريق أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد.

ولم ينجح الوداد الرياضي في تجاوز دور المجموعات بعد تساويه في عدد النقط مع نادي سيمبا الذي استفاد من امتياز المواجهات المباشرة، حيث كان فاز ضد الوداد بهدفين مقابل لاشئ.

واحال الوداد المركز الثالث برصيد 9 نقط .

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