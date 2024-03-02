جندي جنوب افريقي يقتل زميله بسلاح الخدمة قبل أن ينتحر
هبة بريس - وكالات
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أقدم جندي تابع للقوات الدفاعية الوطنية الجنوب إفريقية المنتشرة في إطار بعثة لتحقيق السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على قتل زميله بسلاح الخدمة قبل أن ينتحر، حسبما أعلنه الجيش الجنوب إفريقي، يومه السبت.
وفي هذا الصدد، أوضحت المتحدثة باسم القوات الدفاعية الوطنية الجنوب إفريقية “سيلينا رولينز” أن القوات الدفاعية الوطنية الجنوب إفريقية شكلت لجنة للتحقيق في الحادث والظروف التي أدت إلى وقوعه، بالتعاون مع قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.