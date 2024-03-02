الرئيس الانتقالي للتشاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ماي المقبل

2024-03-02 / 19:04
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الانتقالي في تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 ماي 2024.

وقال الرئيس الانتقالي، إنه “بعد تفكير هادئ وعميق، قررت الاستجابة لاختياري من قبل التحالف من أجل تشاد موحدة، كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024”.

وأضاف الجنرال محمد ادريس ديبي إتنو، في خطاب قبول اختياره كمرشح للتحالف من أجل تشاد موحدة، أن هذا القبول “سيكون بمثابة شعلة تنير طريقنا المشترك نحو مستقبل أفضل لوطننا العزيز. بدء من هذه اللحظة، أقف هنا، محملا ليس فقط بالمسؤوليات، ولكن أيضا بالأحلام المشتركة، وبآمال شباب تشاد الذي يسعى إلى طريق التنمية والازدهار”.

وقال الرئيس الانتقالي، في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن اختياركم لي لتمثيلكم في الانتخابات الرئاسية يعني مواصلة العمل الذي شرعنا فيه بوضوح وكفاءة”، أنا على دراية تامة بالعزيمة والخيال والالتزام الذي تتطلبه كل لحظة في ممارسة المهام الرئاسية في بلد مثل تشاد”، مؤكدا بأنه لن يذخر جهدا في سبيل إرساء حكم عادل ومنصف وفعال من أجل تنمية تشاد ورفاهية مواطنيه.

وأشار الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو إلى أن المراحل المقبلة “ستمكنني من عرض رؤيتي لتشاد ومستقبلها، والاتجاه الذي سأبذل فيه كل طاقتي لتحقيق ذلك في حال وضعتم، أنتم وباقي التشاديين، ثقتكم بي”.

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