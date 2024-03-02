مرسوم حكومي يُنهي تدبير “أمانديس ” لقطاع الماء والكهرباء بطنجة

2024-03-02 / 18:40
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هبة بريس - مكتب طنجة

أشرت الحكومة على مرسوم تأسيس شركة مساهمة تحمل إسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات “، لتدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل برأسمال أولي يبلغ 300.000.000 درهم بجهة الشمال .

وحسب المرسوم رقم 2.23.1034 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7276،ستتولى الشركة تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدن وجماعات جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، بعد انتهاء العقد المبرم مع شركة أمانديس التابعة للمجموعة الفرنسية فيوليا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسيتم احداث الشركة المتعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمبادرة من الدولة وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع في إحداثها رسميا بعد 16 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها ب 25 بالمائة من الرأس المال الأولي للدولة، و 50 بالمائة للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ، و25 بالمائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

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