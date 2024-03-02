وزارة التجهيز تدعو السائقين إلى توخي الحيطة و الحذر

هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب توقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم اليوم السبت وغدا الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من جرادة وﻓﻜﻴﻚ وﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ وﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ وﻛﺮﺳﻴﻒ وﺑﻮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺗﺎﺯﺓ ابتداء من ليلة يومه السبت 02 مارس 2024 وإلى غاية يوم غد الأحد 03 مارس 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق عبر الرقم الهاتفي (17 17 71 37 05) وبمركز الاتصال للطرق السيارة (50 50).

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