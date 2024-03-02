“عمرة الانستغرام”.. مؤثرون يقصدون “بيت الله الحرام” للإشهار وزيادة اللايكات

2024-03-02 / 17:22
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول توجه عدد من المؤثرين والمشاهير لأداء مناسك العمرة، للإشهار وزيادة اللايكات.

مؤثرون ومشاهير، اختاروا مؤخرا وجهة واحدة، لتلميع صورتهم وزيادة عدد متابعيهم ومضاعفة اللايكات بصورهم وفيديوهاتهم.

مؤثرون ومشاهير، استغلوا هذه الوجهة المقدسة، للقيام بإشهارات لوكالات الأسفار وكذا لفنادق وشقق للايجار، فيما اختار آخرون القيام ب”شوتينغ” للعبايات والجلاليب وغيرها من الملابس التقليدية

مؤثرون ومشاهير، لم يترددوا في نشر صورة بعد أخرى، و”ستوري” بعد آخر للترويج والتطبيل لوكالات الأسفار التي قدموا معها بالمجان، كما فضل آخرون فتح لايفات توثق لكل ثانية ودقيقة بالمكان.

مؤثرون ومشاهير أدمنوا نشر كافة تفاصيل حياتهم اليومية، ومشاركة جيمع خصوصياتهم، ونسوا الابتعاد عن كاميرات هواتفهم والاختلاء بأنفسهم لفترة قصيرة.

“أجيو حضرو معايا حقيبة السفر للعمرة?، أجيو شوفو الوكالة اللي انمشي معاها للعمرة? فلوغ رحلتي لأداء مناسك العمرة”، وغيرها من العناوين التي أصبحنا نصادفها باستمرار بموقع !يوتيب” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد من الفيديوهات والصور التي تنضاف إلى بقية ما ينشر يوميا بكافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “كل شيء مباح في سبيل الادسنس والاشهار”.

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‫2 تعليقات

  1. احذروا من الرياء الشرك الاصغر ،الرياء يدخل صاحبه نار جهنم وذم المصير .الرياء هو التباهي بالعبادات او مساعدة الناس من صدقات او مساعدات ..الخ

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