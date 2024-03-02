جنوب افريقيا.. اختطاف حارس مرمى أورلاندو بيراتس

هبة بريس - وكالات

أفادت شرطة جنوب إفريقيا بأن حارس مرمى نادي أورلاندو بيراتس، ميلوسي بوثيليزي، اختطف يوم الخميس شرق جوهانسبرغ للحصول على فدية، قبل أن يتم إطلاق سراحه أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ديماكاتسو نيفوهولوي: “كان الضحية مع أصدقائه في الشارع عندما هاجمهم ثلاثة رجال مجهولين وسرقوا متعلقاتهم الشخصية قبل أن يأخذوا بوثيليزي عنوة ويهربوا بسيارته”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن السيد بوثيليزي عاد إلى منزله سالما، لافتا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية الاختطاف، في حين تتواصل الجهود للقبض على الجناة.

وهذه هي المرة الثانية التي يقع فيها الشاب البالغ من العمر 26 عاما ضحية هجوم إجرامي في جوهانسبرج. ففي سنة 2022، تعرض بوثيليزي للطعن عندما حاولت عصابة إجرامية سرقة سيارته في منطقة سويتو غرب المدينة.

وتعد جنوب إفريقيا من أخطر البلدان في العالم، إذ تفوق فيها معدلات جرائم القتل والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب نظيرتها في غالبية البلدان الأخرى في العالم.

وترسم أحدث إحصائيات الجرائم التي كشفت عنها الشرطة المحلية صورة قاتمة للوضع الأمني ​​في البلاد، حيث أفادت بمقتل 7710 أشخاص في الفترة ما بين 1 أكتوبر و31 دجنبر 2023.

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