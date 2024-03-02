المان يونايتد منع أمرابط من الانتقال لبرشلونة ويوفنتوس

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، رغبا في قطع إعارة الدولي المغربي سفيان امرابط إلى مانشستر يونايتد، لينضمّ إلى صفوف أحدهما في “الميركاتو” الشتوي الماضي.

وأضاف المتحدث نفسه، أن النادي الإنجليزي برفقة فيورنتينا الذي يملك عقد النجم المغربي قد رفضا كلاهما هذه الصيغة المُقترحة من برشلونة ويوفنتوس.

واختتم المصدر ذاته، إلى أن إدارة اليونايتد لم تخبر برشلونة ويوفنتوس بشأن وضعية أمرابط مع النادي الإنجليزي سواء بتفعيل عقد الشراء أو إعادته إلى فيورنتينا.

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