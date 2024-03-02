شادي رياض يعلق على أخبار عودته لبرشلونة

شادي رياض يعلق على أخبار عودته لبرشلونة

2024-03-02 / 12:31
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علق المغربي شادي رياض، مدافع ريال بيتيس، على أنباء عودته إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضح شادي رياض، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أركز فقط على بيتيس. الآن بيتيس هو فريقي وهذا كل شيء. إذا كان برشلونة سيأتي لاحقًا.. لا أعرف. هل سيأتون أم لا”.

وتابع: “أركز على الحاضر، لأنه إذا وضعت رأسك في أمور أخرى، فإنك تفقد التركيز والأمور تسوء. بيتيس هو فريقي الآن وسأعطي 100% لهذا الفريق وسأستمر.. بعدها إذا جاءت أمور أخرى فسيتعين علينا اتخاذ القرار”.

وأشارت “سبورت” إلى أن برشلونة يدرك أن شادي رياض تطور بشكل مذهل أثناء الإعارة، ولفت أنظار مسؤولي النادي بشدة وجعلهم يفكرون في ضرورة استعادته في الصيف المقبل.

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