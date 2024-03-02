في عيد ميلاده.. نزهة الركراكي لزوجها: “الله يخليك ليا”

هبة بريس - القسم الفني

نشرت الفنانة المغربية، نزهة الركراكي، على حسابها بموقع انستغرام، صورة تجمعها بزوجها الفنان البشير عبدو، بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت والدة لمجرد على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد لشريك حياتي الأستاذ البشير عبدو متمنياتي لك بالتوفيق والصحة والعافية وراحة البال.. الله يخليك ليا”.

كما حرص سعد لمجرد على معايدة والده بتدوينة قال فيها: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي كان و لا يزال مرشدي ودعمي ومصدر إلهامي. يا أبي، حبك وحكمتك صاغتني بطرق لا يمكن التعبير عنها بالكلمات. ها هو عام آخر من الفرح والضحك ولحظات لا تُنسى معًا باذن الله تعالى”

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