نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مع تطاير للغبار بهذه المناطق
هبة بريس
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية مع تطاير محلي للغبار غدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، غدا الأحد 3 مارس، منذ منتصف الليل إلى غاية العاشرة مساء من نفس اليوم، بكل من فكيك، جرادة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، بولمان، وتازة.
6 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.
يجب على السائقين الحيطة والحذر وعدم السرعة وخصوصا نحن في نهاية الأسبوع وتعرف اكتضاض في الطريق.
اللهم احفظنا من الكوارث الطبيعية ، يجب على السائق الانتباه في الطريق وعدم التهور في السياقة واحترام قوانين السير.
نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط وابعد عنا كل سوء ومكروه.
اللهم هذه الرياح من عندك لا هروب منها إنك على كل شيء قدير لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين وانجينا من هذه الكوارث الطبيعية.
اللهم بردا وسلاما اللهم غتنا من رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة ياارحم الراحمين يا رب.