إنقاذ طفل قضى 9 أيام تحت الأنقاض في غزة

هبة بريس - وكالات

تمكن الدفاع المدني في غزة من إنقاذ طفل مع أربعة من أفراد عائلته، بعد 9 أيام قضوها تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية تسجيلاً مصوراً يوثّق لحظات إخراج الطفل أحمد نعيم (10 سنوات) الذي بدا أشبه بـ “هيكل عظمي”.

ووصفت تلك الوسائل عملية إنقاذ الطفل ومن معه بأنها تشبه “المعجزة”؛ إذ إن أفراد الأسرة لم يحصلوا على طعام أو شراب طيلة تلك المدة، كما أن ضيق المكان جعل من الصعب إخراجهم، خاصة مع عدم وجود أي أدوات سوى معدات الإنقاذ البدائية.

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