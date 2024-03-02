أدانتهم بالانتماء لـ”دا.عش”.. محكمة صومالية تقضي بإعدام 6 مغاربة

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة عسكرية في الصومال بإعدام 6 مواطنين مغاربة، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وأعلن نائب رئيس المحكمة، أن أولئك تلقوا تدريبات في جبال كال ميسكات، في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال.

وأوضح أن الحكم عليهم جاء، بسبب محاولتهم “تدمير حياتهم، وحياة المجتمع المسلم، وحياة الشعب الصومالي، وزرع الفوضى في البلاد”.

ونقلت وسائل إعلام صومالية عن متحدث باسم المحكمة، أن المغاربة الستة أوقفوا في أرض البنط، وأن التحقيق معهم استمر شهرا تقريبًا.

وأشار إلى أن المحكمة “تواصلت مع أهالي المتهمين، ووفرت لهم مترجما ومثّلهم محام”.

وأضاف أنه “بعد كل إجراءات المحكمة، بما في ذلك جلسات الاستماع وتقديم الأدلة ضد المتهمين، أصدرت المحكمة هذه الأحكام. لكن يمكنهم تقديم استئناف خلال 30 يوما، وإلا سيتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص”.

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