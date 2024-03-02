المغرب يستضيف مباريات 4 منتخبات في تصفيات كأس أفريقيا

المغرب يستضيف مباريات 4 منتخبات في تصفيات كأس أفريقيا

2024-03-02 / 10:27
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يحتضن المغرب مباريات أربعة منتخبات أفريقية، في الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر تنظيمها بالمملكة سنة 2025، وذلك في إطار الشراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المحلية.

وستجري مباراة جيبوتي وليبيريا، على أرضية ملعب مراكش الكبير، يوم 20 مارس الحالي، على أن تقام في نفس اليوم مواجهة منتخبي الصومال وإسواتيني، بملعب العبدي في الجديدة.

وسيستضيف الملعب البلدي ببركان مباراتي ساوتومي وجنوب السودان، يوم 22 مارس الحالي ذهابا، ويوم 26 من الشهر ذاته إيابا.

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