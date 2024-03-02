مجموعة “مرجان” تواصل توسعها وتفتتح أول متجر تجاري كبير لها في العيون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مجموعة مرجان تطوير شبكتها، من خلال تدشين متجر تجاري كبير جديد بمدينة العيون، ليصل عدد متاجرها الكبرى بالمغرب إلى 42 متجر. بعد هذا التوسع في جنوب المغرب، تضم مجموعة مرجان الآن 171 متجرًا من جميع الأحجام، موزعة في حوالي 40 مدينة في جميع أنحاء المملكة.

سيُفتَح أبواب هذا المتجر التجاري الكبير الجديد ليستقبل زواره يوم السبت 2 مارس 2024، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 12500 متر مربع، منها 5500 متر مربع مخصصة لمنطقة البيع، وهذا بفضل الاستثمار البالغ قيمته 210 مليون درهم الذي تم تخصيصه لتشييده. خلال مرحلة البناء هذه، تمت تعبئة ما يقرب من 220 شخصًا لضمان التسليم خلال إطار زمني قصير لا يتعدى 7 أشهر.

عند افتتاحه، استطاع المتجر التجاري مرجان العيون توظيف 210 مستخدما، 80% منهم من سكان المنطقة. خلال الأشهر الموالية لفترة التوظيف، اجتازت الفِرَقُ تدريبًا استفادت منه لأكثر من 34000 ساعة، شمل كلًا من التدريب النظري والعملي. وتضمن هذه المقاربة أن يكون كل عضو في الفريق على استعداد تام لتقديم خدمة عالية الجودة والاستجابة بفعالية لاحتياجات الزبناء وتوقعاتهم.

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