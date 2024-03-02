أمين حارث.. الكان تسبب في تراجع مستواي

أمين حارث.. الكان تسبب في تراجع مستواي

2024-03-02 / 09:57
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قال أمين حارث لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، إن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة راجع لعدة أسباب.

وأوضح لاعب المنتخب الوطني المغربي في تصريح لموقع “فوت مركاتو” الفرنسي، أنه كان يشعر بحالة جيدة قبل السفر إلى كوت ديفوار .

وشدد حارث على أنه بين محاولة التأقلم وعدم اللعب كثيرا، فقد الإيقاع، مردفا أن “هذا ليس عذرا، ولكن عندما عدت إلى مارسيليا، شعرت بأنني أقل جاهزية. لقد كنت أقل جودة في آخر 4 أو 5 مباريات، ولكنني شعرت بتحسن في آخر مباراتين”.

وأشار إلى أن “الكان” ساهم في إيقافه عن الاستمرار في مستواه المعهود، مؤكدا أنه أمضى أشهرا صعبة تصل إلى 7، بسبب الإصابة.

وتابع: “كنت أعلم أنني سأحتاج وقتًا للعودة إلى الوتيرة التي كنت عليها في الماضي، لكن ‘الكان’ أوقفني بعض الشيء، لقد كنت بخير قبله”.

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