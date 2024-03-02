إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية يرتفع بشكل كبير

2024-03-02 / 11:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفاع كبير ذاك الذي أظهرته معطيات بنك المغرب بخصوص إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية.

و في هذا الصدد، ارتفعت قروض السكن التشاركية إلى 21.7 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم.

و باتت الأبناك التشاركية تلجأ للترويج لمنتجات تقول أنها “حلال” من خلال ما تسميه “المرابحة” لجذب أكبر عدد من الزبناء الراغبين في الاقتراض، حيث تعيد بيع الأصول وفق هامش ربح متفق عليه عوض نظام الفوائد المعمول به في الأبناك العادية.

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