طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-03-02 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا شيئا ما خلال الصباح والليل بمرتفعات الأطلس والسهول الداخلية والريف والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما يرتقب هطول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف والغرب، وستمتد تدريجيا خلال الليلة القادمة لشرق الواجهة المتوسطية والسايس ووالماس والشاوية وشمال مرتفعات الأطلس المتوسط والدكالة، فضلا عن بعض القطرات المطرية بمرتفعات الأطلس الكبير وتساقطات ثلجية بقمم مرتفعات، إلى جانب بعض القطرات المتفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تناثر غبار بالجنوب والجنوب الشرقي والوسط ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وكذا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالريف ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى وبالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و18 درجة بسوس وأقصى الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 02 و09 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض في معظم مناطق المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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